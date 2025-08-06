Красивый букет или кража денег? Раскрыта новая схема мошенничества

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана российских граждан. Теперь они звонят россиянкам, представляются сотрудниками службы доставки цветов и просят продиктовать им код из смс, чтобы сверить данные заказа с курьером, сообщает РИА Новости.

Девушке звонят, сообщают о заказе цветов для нее по определенному адресу и уточняют время доставки. Затем жертве на телефон приходит код из четырех цифр, который аферисты просят назвать для сверки заказа с курьером.

Россиянок призывают быть бдительными. На сайте ряда служб оформления букетов и подарков есть информация о том, что сотрудники компаний не высылают коды и не просят их называть.

Ранее сообщалось о том, что девушка из Воронежа потеряла 2,64 млн рублей, желая получить цветы от незнакомца.