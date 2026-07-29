Красная беглянка: в Красногорске обещают награду за поимку сбежавшей змеи

В Красногорске на набережной у памятника разыскивают трехлетнюю красную змею, сбежавшую во время прогулки. Семья девочки-подростка обещает вознаграждение за помощь в поимке питомца и заверяет, что маисовый полоз не ядовит и абсолютно безопасен для окружающих, пишет REGIONS .

Необычная потеря произошла на набережной в Красногорске: во время прогулки у семьи красногорцев сбежал экзотический питомец. Девочка выгуливала свою любимицу — яркую красную змею, но не заметила, как открылся бокс, в котором находилось животное. Рептилия не стала ждать, пока хозяйка опомнится, и предпочла скрыться.

Родители юной владелицы просят местных жителей помочь в поисках. Речь идет о самке маисового полоза, которую девочка растила с двухмесячного возраста. Как пояснили в семье, змея не ядовита, имеет спокойный нрав и не представляет угрозы. Однако в подмосковном климате калифорнийская ужиха не выживет, поэтому время играет против хозяев.

Мама девочки признает свою вину и берет ответственность за произошедшее. «Понимаю, что многие боятся змей и это плюс одна фобия, это полностью моя ответственность как мамы, к сожалению не доглядела», — цитирует женщину издание. Семья готова выплатить вознаграждение тому смельчаку, который поможет вернуть беглянку домой.

Ветеринарный герпетолог Елена Бузланова подтвердила, что маисовые полозы безопасны для человека, но при встрече с любой змеей стоит соблюдать осторожность. Эксперт советует не паниковать и не пытаться прогнать рептилию резкими движениями — змея сама боится людей и постарается уползти. Также не стоит брать пресмыкающееся голыми руками: испуганное животное может выделить пахучую жидкость или укусить в целях самообороны.