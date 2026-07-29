Послание из прошлого и крест викингов: что скрывает могильник, связанный с Рюриком

В древнейшем варяжском некрополе, который связывают с летописным Рюриком, археологи сделали сразу несколько сенсационных открытий — среди них тысячелетний крест, боевой топор и неожиданное послание от советских коллег, замурованное в грунте 58 лет назад. Об этом сообщает «Интерфакс».

Раскопки кургана № 11 в урочище Плакун под Старой Ладогой только завершились, а находки уже заставляют пересмотреть представления о ранней истории Руси. Здесь, на берегу Волхова, где, согласно преданию, начиналась династия Рюриковичей, ученые наткнулись на артефакты, однозначно указывающие на элитарный статус погребения.

Крест, которому больше тысячи лет, боевой топор и ладейные заклепки говорят о том, что здесь покоился не простой воин, а человек из ближнего круга варяжской дружины — возможно, тот самый, кто участвовал в судьбоносных событиях 862 года. Особый ажиотаж вызвала металлическая капсула, найденная в том же кургане: внутри оказалось письмо от археологов 1968 года, которые вели раскопки на этом месте полвека назад. Они оставили коллегам привет и краткие заметки о своих изысканиях — своеобразный мост через эпохи.

Ранее под Нижним Новгородом нашли могильник древнего племени.