«Красная черта под Рождество». Неизвестные атаковали дом чиновника елочными шарами с краской

В городе Бремен произошел инцидент, направленный против руководителя местного ведомства по защите конституции. Как сообщает агентство DPA , в ночь с пятницы на субботу неизвестные лица обстреляли фасад частного дома Торге Кёлера самодельными снарядами – елочными шарами, наполненными краской.

Кроме того, злоумышленники причинили ущерб автомобилю, принадлежавшему семье соседей, не причастной к деятельности чиновника. На машине были разбиты стекла и проколоты колеса. Жертв и пострадавших в результате этих действий не зафиксировано.

Расследование дела взяла на себя служба государственной безопасности бременской полиции. Сенатор по внутренним делам федеральной земли Ева Хёгль резко осудила произошедшее, охарактеризовав его как «абсолютное пересечение красной линии». По предварительной версии следствия, нападение может быть связано с недавней историей о возможном разоблачении осведомителя в среде леворадикальных экстремистов.

