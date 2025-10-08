Красная икра может побить ценовые рекорды перед Новым годом

Главный новогодний деликатес в 2026 году может стать одним из самых дорогостоящих продуктов на праздничном столе. Прогнозы специалистов указывают на устойчивую тенденцию к подорожанию, несмотря на увеличение объемов вылова лососевых. Как пояснила REGIONS товаровед Ирина Николаева, в отрасли сложилась уникальная ситуация, когда даже при хороших показателях добычи цены продолжают расти, особенно на премиальные сорта икры.

Среди ключевых факторов, влияющих на стоимость, эксперт выделяет кадровый дефицит на дальневосточных предприятиях, последствия стихийных бедствий, а также последовательный рост себестоимости производства и логистических расходов. Эти объективные причины формируют положительную ценовую динамику, которая сохранится в предпраздничный период.

Для потребителей, планирующих покупки, специалист рекомендовала обращать внимание на банки массой от 90 до 250 граммов — этот формат демонстрирует оптимальное соотношение цены и качества.

При выборе важно тщательно проверять маркировку и условия хранения товара. Традиционно в январе–феврале после новогоднего ажиотажа цены на икру корректируются в сторону снижения примерно на 10%, что можно учесть при планировании семейного бюджета.

