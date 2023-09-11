Красная икра может подешеветь на 15-20%

Эксперт сообщил, что свежая икра уже начинает появляться в продаже, и ее цена уже ниже, чем в 2022 году. С учетом того, что икра будет добываться и дальше по ходу сезона, Новиков прогнозирует дальнейшее снижение цены. Он ожидает, что по итогу, икра будет на 15-20% ниже, чем в 2022 году.

Новиков объяснил, что цены в прошлом году были настолько высокими, потому что 2022 год выдался «неурожайным» для области в России. Ситуацию с рыбой и икрой в стране он описал словами «то густо, то пусто».

Эксперт также сообщил, что в 2023 году, ожидается улов на 20% выше, чем в «урожайном» позапрошлом году. Это также должно отразиться на цене икры.