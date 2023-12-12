Красноармейские школьники приняли участие в экскурсии по местному архиву

Красноармейские архивисты организовали тематическую экскурсию для учащихся Образовательного центра № 2 города Красноармейска под названием «Добро пожаловать в мир архивных документов», приуроченную к Дню Конституции Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Городского округа Пушкинский.

Отмечается, что в рамках мероприятия школьников познакомили с городским архивом, рассказали, какие документы он хранит, кто такой архивариус и для чего нужна архивная служба.

Ребята также побывали в архивохранилище, познакомились с документами архивных фондов, находящихся на хранении в городском архиве, и посетили историко-документальную выставку «Моя родниковая родина» по материалам фонда личного происхождения №25 «Федотова (Прохорова) Наталья Федоровна, краевед, музыкант-песенник».