Красноармейские спортсмены привезли из Воскресенска медали с Первенства по бадминтону

Бадминтонисты спортшколы «Красноармейск» показали отличный результат на Первенстве по бадминтону, которое состоялось в Воскресенске.

«Поздравляем бадминтонистов и их тренеров с прекрасным результатом соревнований! Гордимся!» — отметили в администрации Городского округа Пушкинский.

Красноармейские спортсмены заняли призовые места. Никита Ней занял 1 место в мужском парном разряде в возрастной группе до 13 лет. Его напарником стал Матвей Османов из Воскресенска. Спортсмен завоевал также 2 место в смешанном парном разряде. В этот раз он оказался в паре с Анастасией Самойловой из Орехово-Зуево.

В женских парных разрядах спортсменки из Городского округа Пушкинский также показали высокие результаты. Елизавета Давыдова и Александра Полякова были награждены за 2 место, а Владислава Чевикова — 3 место. Девушка выступала в паре с участницей из Орехово-Зуево Анастасией Самойловой.

Максим Здобнов с Романом Зульфугаровым из Воскресенска завоевали 3 место в мужском парном разряде. Воспитанник спортшколы Родион Турун занял 3 место в мужском парном разряде. Он выступал в паре с Денисом Шкуренковым из Воскресенска. Спортсмен также завоевал 3 место в смешанный парном, где напарницей стала Милена Алиева.

Есения Щеглова показала мастерство в возрастной группе до 15 лет. Она заняла бронзовое место в женском одиночном разряде и оказалась лучшей в женском парном, завоевав 1 место.