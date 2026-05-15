Краснодарский край обошел Турцию в разы: куда теперь едут отдыхать

Россияне в 2026 году сделали решительный выбор в пользу отпуска внутри страны. Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, интерес к внутренним направлениям заметно вырос, и даже самый популярный зарубежный курорт — Турция — проигрывает в спросе отечественным регионам.

По ее словам, Турцию выбрали шесть миллионов граждан, тогда как только Краснодарский край принял 17 миллионов человек. В целом по стране зафиксировано 86 миллионов туристических поездок по России против 18 миллионов за рубеж. Ломидзе подчеркнула, что этот разрыв красноречиво свидетельствует о предпочтениях туристов.