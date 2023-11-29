Красное под запретом: чего нельзя делать в Матвеев день 29 ноября, если не хотите расстаться

Православная церковь 29 ноября отмечает день одного из 12-ти апостолов — Левия Матфея. На Руси этот день называли Матвеевым или Ветродуем.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что в эту дату делать категорически запрещено.



По ее словам, это второй день рождественского поста, поэтому стоит воздержаться не только от скоромного, но и от сладкого.

«В этот день верующие традиционно ходят в храм и просят святого Матфея о помощи в делах и о финансовом благополучии. Обязательно подайте милостыню у церкви, ведь даже такая незначительная помощь нуждающимся вернется к вам сторицей», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Заниматься тяжелой работой, а также делать генеральную уборку не принято в День святого Матфея, продолжила ясновидящая.

«На Матвея верующие стараются собраться всей семьей, навещают родственников или принимают гостей у себя. Это время для искренних разговоров, для решения мучающих проблем и конфликтов», — добавила Мишина.

В этот день нельзя плести косы, а также долго любоваться на себя в зеркало, иначе потеряете красоту, уверена ясновидящая.

«На свидание нельзя надевать вещь красного цвета — это к расставанию. Также запрещено ходить по дому в одном носке — можно потерять близкого человека. Пересчитывать мелочь — к долгому периоду безденежья», — отметила Мишина.

Старики в деревнях запрещали ругаться и скандалить в этот день, так как верили, что любая ссора приведет к полному разрыву отношений. Этот святой день призывает к любви и теплому общению, заключила собеседница издания.



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