Красногорская школа олимпийского резерва «Зоркий» пополнилась новым оборудованием и тренировочной формой для лыжников
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Отличные результаты показывают воспитанники Красногорской школы олимпийского резерва «Зоркий». Ребята ежегодно берут призовые места на соревнованиях разного уровня. В этом году спортсмены завоевали Кубок Московской области по лыжным гонкам. Чтобы детям было еще комфортней тренироваться, в школу прибыли оборудование и форма.
Как рассказали в Администрации городского округа Красногорск, ведущие спортсмены отделения лыжных гонок обеспечены тренировочной формой, ботинками и лыжами.
«Нам выделили деньги, целевую субсидию — это депутатский наказ. Вы знаете, что мы выиграли Кубок Московской области и Первенство области. Конечно, у нас еще намечаются покупки для ведущих спортсменов этой секции», - отметил директор комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» Сергей Смольяков.
На сегодняшний день под крылом СШОР тренируется порядка 1300 воспитанников. С новым оборудованием ребята смогут показывать еще лучшие результаты.