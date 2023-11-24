Красногорская школа олимпийского резерва «Зоркий» пополнилась новым оборудованием и тренировочной формой для лыжников

«Нам выделили деньги, целевую субсидию — это депутатский наказ. Вы знаете, что мы выиграли Кубок Московской области и Первенство области. Конечно, у нас еще намечаются покупки для ведущих спортсменов этой секции», - отметил директор комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» Сергей Смольяков.