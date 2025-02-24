Красногорские барабанщики выступили в Музее Победы на 23 февраля

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Музыканты известного ансамбля из Красногорска «Знаменские барабанщики» стали яркой частью праздничного концерта, приуроченного к 80-летию Победы в ВОВ.

Живое, патриотическое и творческое мероприятие «Фанфары Победы — защитникам Отечества–2025!» с размахом развернулось в музее на Поклонной горе. Праздник провели 23 февраля, посвятив номера защитникам, преемственности поколений и теме национального многообразия народов России.

Концерт собрал более 600 талантливых исполнителей из Москвы и Подмосковья, каждый из которых смог представить свой тематический номер. «Знаменские барабанщики» запомнились слаженной игрой, живостью исполнения и показали высокий уровень технического мастерства, сумев создать атмосферу праздника, торжественности и единства.

Отметим, что творческое событие организовали Музей Победы, Российский национальный музей музыки и Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова».