Красногорские долголеты передали теплые изделия ручной работы участникам СВО

Как подчеркнул исполнительный секретарь муниципального отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов, матери являются важнейшим человеком на каждом этапе становления личности.В торжественный день совместили празднование двух важных событий: Дня матери и дня рождение партии «Единая Россия». Во время мероприятия красногорские долголеты передали теплые изделия участникам специальной военной операции. Активистки сами их связали. Вскоре теплые вещи будут переданы российским военным, которые защищают интересы Родины на передовой.Труд женщин не остался без внимания. За неравнодушие участницы программы «Активное долголетие» из подмосковного городского округа Красногорск получили в качестве награды знаки «Благодарю за труд».