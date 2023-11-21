Красногорские молодогвардейцы отметили день рождения муниципального отделения

Красногорскому отделению «Молодой гвардии Единой России» исполнилось 18 лет. За время существование организация отличилась активной волонтерской, общественной и социальной деятельностью.

На сегодняшний день в составе муниципального отделения насчитывается полторы сотни молодовгвардейцев. Ребята проявляют себя в самых разных сферах жизни.

В этом году члены красногорского отделения «Молодой гвардии Единой России» организовали и провели свыше сотни мероприятий. Также молодые люди активно помогали российским военным, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, а также их близким.

В праздничный день самые активные члены «Молодой гвардии Единой России» были награждены благодарственными письмами от центрального штаба организации, от регионального комитета партии и депутата Госдумы Сергея Колунова.