Красногорские партийцы оказывают поддержку жителям Курской и Белгородской областей

Соотечественникам передали очередную партию гуманитарной помощи. В посылку вошли продукты питания, средства личной гигиены, канцелярские товары, одежда, постельное белье. Организовывая сбор помощи не в первый раз, общественники уже знают, в чем больше всего нуждаются люди в ПВР и передают именно эти предметы.

«Благодарю жителей сто двадцатого округа за милосердие и призываю тех, кто еще не успел внести свой вклад в сбор помощи, сделать это», — сказал депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Оказать помощь соотечественникам может каждый житель муниципалитета. С августа на территории округа функционирует три пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи. Собранную помощь можно также передать через общественную приемную «Единой России», которая работает будние дни с 10.00 до 17.00. Адрес: ул. Лесная, д. 9.

Горожанам также предлагают помочь с плетением маскировочных сетей и шитьем одежды. Вещи передадут в зону СВО для пользования военным. Участники спецоперации всегда с благодарностью относятся к помощи земляков. Активным горожанам необходимо обращаться в центр «Забота» по адресу: Ильинское шоссе, д. 1А, атриум 3-го этажа.