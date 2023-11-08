Красногорские партийцы поздравили военнослужащих в День народного единства

Участники «Женского движения» партии «Единая Россия» передали вещи первой необходимости, одежду и сладости российским военным, которые сейчас проходят лечение в красногорском военном госпитале имени Вишневского, а также участникам специальной военной операции, которые сейчас находятся в санатории «Архангельское».

Гуманитарный сбор организовали депутаты фракции в рамках партийного проекта «Тыл фронту». Как рассказала его куратор Анастасия Гулейчук, так члены партии отозвались на просьбу близких участников специальной военной операции. Обратившиеся попросили обеспечить военных всем, что нужно для комфортного пребывания в госпитале и дальнейшей выписки.

Помимо вещей первой необходимости, одежды и сладостей для солдат передали влажные полотенца для лежачих пациентов. Так, неравнодушные смогли помочь российским военным.