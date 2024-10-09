Красногорские школьники представили познавательный проект «Поэтическая аллея»

Воспитанники школы №18 г.о. Красногорска создали интересный проект «Поэтическая аллея» для привлечения внимания горожан и гостей к культуре и истории округа. В центре разработки — наследие Серебряного века, с которым, по задумке, смогут ознакомиться все желающие в парке «Ивановские пруды».

«Поэтическая аллея» — инициатива проектной группы «Город для человека». Проект представляет собой множество стендов, где каждый желающий может узнать больше о поэтах-символистах Серебряного века. В списке именно те авторы, которые вдохновлялись Красногорском и создавали произведения на его территории в XIX–XX веках.

Проект сделали максимально удобным, а пользование стендами интуитивно понятным. Достаточно лишь считать QR-код и оказаться на сайте «Поэтическая аллея», разработанного специально в рамках проекта. Там можно получить всю информацию про автора: от биографии до конкретных произведений. При этом пользователи смогут послушать аудиоверсии шедевров прошлого, которые прочитали сами школьники.

Проект «Поэтическая аллея» поможет приобщить жителей к истории округа, помочь лучше понять его прошлую жизнь и напомнить про ключевые события и места. Полезно это будет как местным жителям, так и туристам, которые изучают подмосковный округ, любят историю и литературу.

Кроме того, как считают авторы проекта, стенды могли бы привлечь больше внимания к парку «Ивановские пруды» и сделать прогулку посетителей не только приятной, но и познавательной.