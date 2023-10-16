Красногорские школьники провели осенние каникулы в оздоровительном лагере

Школьники из городского округа Красногорск провели первые каникулы этого учебного года в оздоровительном лагере. Ребята побывали в подмосковном «Литвиново» с 7-го по 15-е октября.

Путевки учащиеся получили от Министерства социального развития Московской области. Всего отдохнули шесть детей из трех красногорских семей. Ребята из многодетных и малообеспеченных семей сделали перерыв от учебы в месте, где они могли не только найти себе интересное занятие, но и насладиться чистой природой Подмосковья. Об этом рассказала главный инспектор отдела социальной поддержки многодетной семьи окружного управления социального развития № 21 Наталья Рогожина.

Такие путевки могут получить дети, оказавшиеся в различных непростых ситуациях, а также из многодетных семей в возрасте от 7 до 15 лет. Подать заявление, чтобы отправить ребенка на отдых в лагерь, можно на портале государственных услуг.