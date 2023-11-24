Красногорские школьники в рамках экскурсии посетили предприятие «Мособлгаз»

Школьники из Красногорска посетили предприятие «Мособлгаз» с экскурсией, в рамках которой они увидели работу предприятия изнутри. Об этом сообщили в соцсетях администрации округа.

В сообщении уточнили, что мероприятие прошло в рамках проекта «Билет в будущее», организованного Министерством образования и науки России. Школьникам показали, как работает крупнейшая газораспределительная артерия России, а также ответили на все их вопросы. В общей сложности на платформе «Билет в будущее» зарегистрировались свыше трех тысяч учеников красногорских школ.