Красногорские школьники в рамках экскурсии посетили предприятие «Мособлгаз»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Школьники из Красногорска посетили предприятие «Мособлгаз» с экскурсией, в рамках которой они увидели работу предприятия изнутри. Об этом сообщили в соцсетях администрации округа.
В сообщении уточнили, что мероприятие прошло в рамках проекта «Билет в будущее», организованного Министерством образования и науки России. Школьникам показали, как работает крупнейшая газораспределительная артерия России, а также ответили на все их вопросы. В общей сложности на платформе «Билет в будущее» зарегистрировались свыше трех тысяч учеников красногорских школ.
«Для них проводятся мастер-классы и семинары, на которых опытные специалисты рассказывают о различных профессиях и их особенностях. Это позволяет школьникам лучше понять, какие навыки и знания необходимы для успешной карьеры в той или иной сфере», - заключили в администрации.