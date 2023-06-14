Хирурги в Красногорске спасли мужчину с разрывом аневризмы аорты

В больницу Красногорска доставили мужчину в возрасте 62 лет, который жаловался на сильные боли в области живота, рассказали в региональном Минздраве. После проведенного обследования у него был диагностирован разрыв аневризмы брюшного отдела аорты.

В ведомстве уточнили, что это одно из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний, которое в большинстве случаев приводит к смерти. Поэтому медицинские специалисты приняли немедленное решение о проведении хирургического вмешательства.

«Под общим наркозом, через разрез на животе мы клипировали аневризму, то есть пережали стенку поврежденного кровеносного сосуда. Затем провели резекцию аорты, заменив ее синтетическим протезом», — рассказал завотделением сердечно-сосудистой хирургии Ричард Хетагуров.

Он отметил, что это позволило восстановить кровоток в аорте. По его словам, данные протезы хорошо приживаются и могут «прослужить» мужчину в течение жизни. Операция прошла успешно, сейчас пациента уже выписали на амбулаторное лечение.