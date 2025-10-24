Красногорских школьников приглашают на бесплатные экскурсии в музей-усадьбу «Архангельское»

Музей-усадьба «Архангельское» запустил специальную образовательную программу для школьников, которая продлится с 23 октября по 18 декабря текущего года. У каждого учащегося будет возможность погрузиться в атмосферу дворцовой жизни через парадные интерьеры, прогулки по парку и профессиональные рассказы гидов.

Каждый четверг учащиеся 1-11 классов могут бесплатно посещать тематические экскурсии по предварительной записи. Для младших школьников (1-6 классы) разработан маршрут «В усадьбе первые шаги...», включающий знакомство с парковым комплексом и уникальной коллекцией старинных карет. Старшеклассникам (7-11 классы) предлагается углубленная экскурсия «Архангельское. Страницы истории», раскрывающая этапы становления усадьбы через биографии владельцев и ключевые исторические события.

Организаторы подчеркивают необходимость предварительной регистрации по электронной почте dir@arhangelskoe.su или телефону +7 (498) 653-86-60 для формирования экскурсионных групп.

Проект позволяет образовательным учреждениям Московской области интегрировать посещение памятника архитектуры в учебный процесс без финансовой нагрузки на родителей.