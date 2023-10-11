Красногорский дом культуры «Опалиха» отметил 65-летие

Одно из главных культурных учреждений городского округа Красногорск отметило 65-летие. Дом культуры «Опалиха» начал свою работу в 1958 году. Изначально он носил название — Красногорский районный Дом культуры. Сейчас здесь в различных студиях занимаются более 650 человек.

В праздничном мероприятии в честь знаменательной даты приняла участие замглавы, начальник правового управления администрации городского округа Красногорск Ольга Захарова. Она не просто поздравила гостей, а также вручила отличившимся сотрудникам почетные грамоты от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова.

«Надеюсь, что те подрастающие поколения, которые и сейчас, и дальше будут приходить в этот ДК, будут также хранить эти традиции. Желаю Дому культуры, чтобы было больше талантов, больше тех людей, которые наполнены идеями развивать культуру, продвигать ее дальше», - сказала Захарова.

Отметим, что в честь праздника в доме культуры провели насыщенную программу. Открыл ее хор народной песни «Опалиха». Сам хор успешно выступает с 2001 года и является одним из долгожителей учреждения.

В общей сложности на базе ДК «Опалиха» сейчас работают более 20-ти кружков различных направлений. Среди наиболее масштабных — «Цирк сестер Фоминых», где занимаются более 100 человек, и детский музыкальный театр «Забияки».