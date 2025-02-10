Красногорский культурно-досуговый клуб «Мечта» отпраздновал свое 15-летие концертом

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Масштабная программа «Мечты, которые сбываются: 15 лет вместе» прошла в субботу, 8 февраля, на сцене дворца культуры «Подмосковье».

В мероприятии приняли участие творческие коллективы и исполнители КДК «Мечта», которые получили признание перед муниципалитетом за активное участие в различных концертах и за свой необыкновенный талант. В нынешнем году творческий коллектив отмечает юбилейную дату.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ] Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Артисты представили вниманию зрителей яркие номера. Почетными гостями мероприятия стали партнеры, выпускники и сотрудники клуба. Перед началом праздничной программы зрителей радостно приветствовал хор русской песни «Околица». Коллектив исполнил лучшие душевные песни и предложил изведать каравай.

Увлекательная музыкальная программа — не единственный подарок. Для гостей подготовили мастер-классы, выставки и фотозоны. От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова клуб поздравила первый заместитель главы Наталья Тимошина.