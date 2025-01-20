Красногорцы помогли бездомным животным на благотворительном концерте

В городском округе Красногорск поддержали бездомных животных акцией «Добрый друг», в рамках которой в Центре культуры и досуга «Отрада» провели насыщенный концерт.

Выступления творческих коллективов центра получились запоминающимися и яркими для жителей, которые не остались в стороне и позаботились о бездомных животных. Посетители концерта с говорящим названием «Мы в ответе за тех, кого приручили» помогли собрать большое количество корма для кошек и собак.

Питание передали в Центр благополучия животных «Лохматый ангел» в Красногорске, где поблагодарили неравнодушных за помощь хвостатым.

Подробнее о помощи животным из приюта можно узнать в канале Telegram Центра культуры и досуга «Отрада». До 23 января каждый желающий может внести свой посильный вклад в заботу о животных.