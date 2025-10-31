Красногорцы провели митинг памяти жертв политических репрессий

В Красногорске состоялся митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, на который собрались десятки жителей городского округа. Мероприятие на Красной горке объединило представителей разных поколений — от родственников жертв тех событий до юнармейцев и активистов «Молодой гвардии».

Как отметила начальник управления по социальным вопросам администрации Татьяна Квасникова, для Подмосковья особой «незаживающей раной» остается Бутовский полигон, где в 13 траншеях покоятся более 20 тысяч расстрелянных людей — священнослужителей, врачей, ученых и педагогов. Цифры, прозвучавшие на митинге, конкретны и трагичны: только в 1937-38 годах под молот репрессий попали более 800 жителей Красногорской земли. Память всех павших почтили минутой молчания.

Заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов подчеркнул важность передачи этой памяти молодежи.

«Я хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что вы сохраняете эту память. Что сегодня здесь находятся ребята, которые будут знать эту историю, которые будут передавать ее. Что решения, действительно, бывают разные. И они бывают правильные, бывают неправильные. Но это нужно знать, об этом нужно говорить и говорить как можно больше», — заявил он.

Как пояснила председатель Совета ветеранов Софья Головина, присутствие молодежи необходимо, чтобы страшные страницы истории — включая фильтрационные лагеря для военнопленных и систему ГУЛАГа — больше не повторялись. Особую актуальность этому придает тот факт, что в районной организации жертв политических репрессий осталось не более шести непосредственных свидетелей событий, что делает архивы, фотографии и публичные акции памяти главными инструментами сохранения исторической правды.