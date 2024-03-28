Красноярец впал в кому из-за отсутствия кислорода в самолете

Сибиряк, планирующий вылететь на рейсе Бангкок — Красноярск, впал в кому на борту самолета. Тайские врачи борются за его жизнь, а супруга пострадавшего обвиняет в произошедшем авиакомпанию, пишет издание «Vse42.ru» .

Пилот сообщил о задержке рейса из-за неисправности, когда пассажиры уже уселись на местах. Четыре часа люди находились в душном самолете: там не работала система подачи кислорода. Это негативно отразилось на настроении и здоровье присутствующих. Люди теряли сознание, а 57-летний житель Красноярска и вовсе впал в кому из-за остановки сердца.

Мужчину увезли в больницу Бангкока, где его реанимировали. Супруге пострадавшего выставили счет примерно в 800 тысяч рублей за день. Всего ей предстоит выплатить 1 300 000 батов, или более 3 млн рублей. Женщина не может снять средства с российской карты, а страховая назвала произошедшее не их случаем. Авиакомпания также не выходит на связь.

Ранее сообщалось, что в Домодедово столкнулась спецтехника и пассажирский самолет.