Красноярка разбилась насмерть во время катания на «ватрушке», привязанной к авто

Экстремальная езда на тюбинге закончилась трагедией в Красноярске. Как сообщает Shot и еще ряд telegram-каналов, жертвой опасных развлечений стала молодая местная жительница. Информацию об инциденте подтвердили РИА Новости в краевом главке МВД.

Происшествие случилось на улице Вольный проезд, 9 декабря. Девушки, одна из которых являлась несовершеннолетней, решили покататься на «плюшке», но прицепленной к иномарке. В процессе тюбинг вылетел на скорости на встречную полосу движения. Как раз в этот момент по своей линии двигалась Toyota Camri. Произошло столкновение, от которого две подруги серьезно пострадали.

В МВД рассказали, что не выжила 17-летняя девушка, а ее 20-летняя знакомая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Водителей проверили на алкогольное опьянение: оба были трезвыми. В отношении 27-летнего мужчины, который катал девушек на тюбинге, возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и пользования транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в кузбасском городе погиб ребенок, скатившийся с горки под колеса грузовика.