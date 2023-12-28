В Кузбассе погиб ребенок, скатившийся с горки под колеса грузовика

По предварительной информации, восьмилетний ребенок катался на тюбинге с горки, а в какой-то момент угодил прямо под колеса грузовика, заезжающего во двор. Транспортом управлял 59-летний водитель, который вызвал скорую помощь.

На место прибыли медики, однако пострадавшему помочь уже не смогли. Он скончался, несмотря на экстренные меры.

Издание «Vse42.ru» сообщает, что горка была несанкционированной. Следователи уточнили, что после трагедии возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Пока расследование продолжается.