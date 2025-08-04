Краснокамский маньяк раскрыл ранее неизвестные эпизоды своих преступлений

Как стало известно телеграм-каналу, 58-летний Белорусцев, отбывающий наказание в исправительной колонии №6 (ИК-6) особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке, рассказал ее сотрудникам о двух ранее нераскрытых убийствах, совершенных им в 2004 году.

По словам Белорусцева, 6 марта 2004 года он лишил жизни двух братьев-подростков 15 и 17 лет. На момент совершения преступления самому маньяку было 37 лет. Это признание увеличивает общее число его жертв до 17 человек.

Белорусцев получил пожизненное наказание за убийство троих собутыльников (он забил их насмерть блином от штанги). Позже он признался еще в 12 эпизодах. Все 15 доказанных убийств были совершены в период с 1999 по 2009 год в Краснокамске Пермского края.

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