Краснов назвал бездушием отмену региональных выплат родственникам участников СВО

Руководитель Генпрокуратуры России Игорь Краснов дал указание прокурору Забайкальского края в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию с возобновлением единовременной выплаты родственникам военнослужащих, погибших в ходе СВО, которая была отменена ранее, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что поддержка семей, чьи близкие участвовали в специальной военной операции, является приоритетной задачей для государства. Краснов выразил недоумение по поводу отмены ранее предоставляемой помощи, назвав это проявлением бюрократии и бездушием.

Поводом для поручения стало обращение вдовы одного из участников СВО, которой было отказано в региональной выплате, приостановленной в 2025 году. Краснов указал на то, что данная проблема затронула значительное количество семей участников спецоперации в Забайкальском крае.

Генпрокурор также распорядился провести всестороннюю проверку соблюдения прав участников спецоперации и их семей на всей территории региона.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали наградить иркутян за бросание камней в украинские БПЛА.