«Красную икру снова берут по полкило». Аналитики зафиксировали рост спроса на деликатес

На фоне успешной лососевой путины-2024 и снижения медианной цены деликатеса покупатели стали активнее выбирать крупные, полукилограммовые упаковки.

Специалисты изучили данные о продажах с 1 ноября по 10 декабря текущего и прошлого года. Результаты показали, что спрос на формат 500 грамм вернулся на уровень 2023 года, когда также был отмечен рекордный вылов лососевых. В 2023 году чаще приобретали более скромные банки весом 250-300 грамм.

Ключевым фактором, по мнению экспертов, стало восстановление объемов доступной икры на внутреннем рынке, в первую очередь — горбуши.

«Благодаря более удачной путине лососевых в этом году (после дефицита прошлого года), на внутреннем рынке вновь стало больше доступного предложения, прежде всего икры горбуши. Это способствовало не только удержанию на прошлогоднем уровне, но и снижению среднего ценника за счет акционных предложений ноября», — комментируют эксперты.

Снижение ценовой планки подтверждается статистикой: медианная стоимость килограмма красной икры в исследуемый период составила 9 230 рублей, что на 7% ниже показателей прошлого года. В результате общее количество покупок выросло на 14% в годовом выражении.

Традиционно самым популярным видом у потребителей остается икра горбуши. За ней в рейтинге продаж следуют кета и нерка.

