Красные и бордовые оттенки стали главным ориентиром новогодних образов

Стилист Александр Рогов сообщил о наиболее подходящих оттенках одежды для встречи Нового года. В своей публикации он отметил, что бренды уже представили праздничные капсулы, в которых доминируют красный и бордовый цвета, пишет Лента.ру.

По словам эксперта, новогодние коллекции показывают устойчивый интерес к этим оттенкам, и они становятся ключевыми для праздничных образов. Он добавил, что такие цвета часто связывают с рекомендациями астрологов, указал Рогов.

Стилист подчеркнул, что при выборе нарядов на праздничную ночь стоит учитывать популярность красной палитры, которую уже выделили многие производители одежды, сообщил Рогов.

