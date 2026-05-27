В Московской области активно ведут борьбу с нелегальными шиномонтажами: зафиксировано 522 нарушения

В регионе продолжается обнаружение и устранение нарушений, связанных с использованием земельных участков. Отклонение от утвержденного назначения земли — значимая проблема, которая влияет на благополучие всех жителей области. В зоне повышенного внимания — предприятия автосервиса и пункты шиномонтажа: нередко они располагаются там, где это не предусмотрено действующими нормами. По итогам проверок, проведенных в рамках муниципального земельного контроля, выявлено 522 эпизода, когда фактическое применение участков расходится с их целевым назначением.

Как сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области, благодаря предпринятым действиям удалось полностью остановить деятельность 84 нелегальных шиномонтажных пунктов. Особенно заметные результаты достигнуты в нескольких городских округах: в Солнечногорске и Щелкове закрыли по 6 подобных объектов, еще 5 прекратили работу в Ступине.

У собственников шиномонтажей есть законная возможность привести статус земельного участка в соответствие с реальной деятельностью — изменить вид разрешенного использования. Этот вариант легализации пользуется популярностью у бизнеса: уже на 97 участках внесены соответствующие корректировки, благодаря чему предприятия смогут функционировать на законных основаниях. Больше всего успешных примеров переоформления отмечено в Щелкове (9 участков), Орехове‐Зуеве (7) и Балашихе (6).

