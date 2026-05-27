На дублере Пятницкого шоссе завершили монтаж пролета велокомпозитного мостика через реку Синичку

В Красногорске успешно завершили монтаж пролета современного велокомпозитного пешеходного моста через реку Синичку. Конструкция надежно зафиксирована в проектном положении, что открывает путь к следующим этапам работ. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Трасса дублера протянется от точки соединения со «старым» Пятницким шоссе вблизи поселка Отрадное до выезда из деревни Юрлово. Здесь появятся два путепровода, автомобильный мост, пешеходные переходы через реку Синичку, а также разворотная петля, обеспечивающая удобный выезд на существующую трассу.

Общий прогресс строительства достиг 32%. Активная фаза работ сконцентрирована на сооружении искусственных конструкций. Наиболее продвинулись участки с высокой технической сложностью: в районе деревни Сабурово путепровод и велокомпозитный мост готовы более чем на 90%. На автомобильном мосту специалисты приступили к возведению монолитной подпорной стенки. У СНТ «Гея» строители сосредоточились на гидроизоляции и бетонных работах.

На стройплощадке ежедневно трудятся 19 специалистов, а в работе задействовано 8 единиц специализированной техники. Официальное открытие движения по дороге намечено на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.