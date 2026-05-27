Исполнительница хита «Матушка-земля» рассказала о непристойных предложениях от женатых звезд

Исполнительница популярного хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова сделала шокирующее заявление. Оказывается, за кулисами шоу-бизнеса не все так гладко. Артистка пожаловалась на систематические домогательства со стороны известных мужчин, причем многие из них давно и счастливо женаты, пишет The Voice.

Для Куртуковой, которая сама состоит в браке уже семь лет и воспитывает дочь, такое поведение неприемлемо.

«Я такое не люблю, скажу честно. Мне не нравится, когда известные фигуры, женатые, с большой семьей, звонят и ищут каких-то приключений. Приглашают куда-то, вот это все. У меня сейчас сходит улыбка с лица, потому что для меня это полный треш», — возмущается певица.

Она не понимает, почему некоторые коллеги по цеху позволяют себе такое.

Но это не единственная проблема, с которой сталкивается артистка. В социальных сетях Куртукова регулярно видит в свой адрес угрозы. Из-за нарастающего беспокойства за свою безопасность она приняла решение ходить на все публичные мероприятия только с личным телохранителем.

