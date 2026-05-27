Ошибка на клумбе: в Дмитрове цветы приняли за картофельную ботву

В Дмитрове местные жители, проходя мимо одного из многоквартирных домов, не могли сдержать улыбку и легкое недоумение. На аккуратной, ухоженной клумбе прямо у входа в подъезд кто-то разбил небольшие грядки. Судя по всему, на них росла молодая картошка. Биологи и агрономы внесли ясность. Выяснилось, что на грядках росла не картошка, сообщил REGIONS.

Пользователи телеграм-канала «Это Дмитров, Детка!» сначала предположили, что находчивые жильцы решили использовать придомовую территорию с максимальной пользой и выращивают овощи прямо под окнами.

«Учитывая нынешние цены в магазинах, решение более чем разумное», — делились мнениями прохожие, мысленно предвкушая осенний сбор «второго хлеба».

Однако, когда специалисты присмотрелись к растениям повнимательнее, версия с «огородом» не подтвердилась. Никакого картофеля на клумбе не росло. То, что горожане приняли за картофельную ботву, оказалось обычной рассадой астр. Ошибка была столь убедительной, что за ростом «картошки» наблюдали не только жители дома, но и десятки случайных прохожих. Они и не догадывались, что к концу лета вместо ведра с молодыми клубнями их ждут яркие цветы.

Разобраться в ситуации и объяснить путаницу взялся агроном Игорь Светлов. Он подтвердил: на начальных этапах роста рассада высокорослых сортов астры действительно внешне напоминает картофельную ботву. Отличить их без специальных знаний и опыта почти невозможно.

«У обоих растений темно-зеленые, слегка опушенные листья, похожая кустистая форма и примерно одинаковая высота на этапе активного роста. Если посадочный материал приобретали без маркировки или выращивали из непроверенных семян, перепутать культуры проще простого. Прохожие, видя аккуратные ряды у подъезда, просто достроили в голове картину „огорода“, потому что человеческий мозг автоматически ищет знакомые бытовые паттерны», — пояснил эксперт.

