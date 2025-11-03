Парламентарий Сергей Миронов предложил ввести финансовую поддержку для молодых специалистов, окончивших колледжи и вузы с отличием, сообщает ТАСС . По его замыслу, выпускникам с красным дипломом следует выплачивать надбавку к зарплате в течение первых трех лет трудовой деятельности.

Политик пояснил, что источником финансирования могут стать части налогов и отчислений, которые работодатель удерживает из зарплаты сотрудника. При этом Миронов подчеркнул: размер надбавки должен быть ощутимым, а не символическим — конкретные цифры предстоит обсудить.

Инициатива призвана решить сразу несколько проблем, с которыми сталкиваются недавние выпускники. Как отметил депутат, из‑за отсутствия опыта молодым специалистам сложно найти работу, а их стартовые зарплаты зачастую оказываются невысокими. Такая ситуация, по словам Миронова, косвенно влияет и на социальные процессы: многие откладывают создание семьи и рождение детей, стремясь сначала добиться финансовой стабильности.

По мнению председателя партии, предложение может стать действенным стимулом для студентов учиться лучше. В перспективе это позволит увеличить число высококвалифицированных специалистов в стране, резюмировал Миронов.

