Красный крест готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен в кратчайшие сроки уже на месте предоставить гуманитарную помощь жителям подтопленных районов Херсонской области, пострадавшим от подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Как следует из заявления организации, которое цитирует РИА Новости, МККК готов к долгосрочной помощи в улучшении доступа к чистой воде.

«Мы готовы реагировать по обе стороны реки, в частности с оперативных баз в Одессе и Донецке, и мы подтвердили властям наше предложение об оказании чрезвычайной помощи людям, пострадавшим от наводнения, а также о долгосрочной помощи в улучшении доступа к чистой воде», - говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста.

Организация также готова доставить пострадавшим жителям Херсонской области критически важную помощь в те районы, где у МККК отсутствует в настоящее время необходимое разрешение от местных властей для работы, подчеркнули там.

Ранеее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.