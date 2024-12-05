Красный рюкзак легендарного морпеха Струны стал экспонатом музея ВС РФ

Личные вещи военных нередко становятся экспонатами в музеях, но немногие удостаиваются места в музее ВС России. Однако военный с позывным Струна, Герой России и 24-летний командир российских морпехов, смог занять одну витрину. О личности самого морпеха известно мало: есть только фотография с красным рюкзаком, который стал своеобразным символом победы. Сам Струна участвовал в миссии по освобождению Мариуполя, где смог отличиться.

Тот самый красный рюкзак военный подарил певице Юте (Анной Осиповой), а она решила, что предмет достоин быть среди других экспонатов в музее ВС РФ. 4 декабря состоится официальная передача личного предмета Струны. Присутствовать на торжественном событии будут также известные военные Иван Жарский и Дмитрий Кутенков.

Ранее сообщалось, что участник СВО с Алтая получил звание Героя России посмертно.