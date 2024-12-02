Участник СВО с Алтая получил звание Героя России посмертно

Участник спецоперации, майор Игорь Иванов, погиб при исполнении воинского долга. В скором времени его наградят посмертно медалью «Золотая звезда». Как пишет KP.RU , награду передадут родителям бойца.

Мама 39-летнего военного даже спустя год не может поверить в смерть сына, хотя были проведены церемонии и ему поставили памятник. Сына собеседница «Комсомолки» описывает как человека, который легко заводил знакомства, вокруг него всегда было много друзей.

Как рассказала женщина, Игорь Иванов попал на передовую еще в августе 2022 года. Являлся замкомандира 85-й отдельной мотострелковой бригады.

«Он никогда не просил за себя, всегда — за других. Нам передали его блокнот, и там как раз он записывал, каким бойцам и что требуется. Мне пришло голосовое от его сослуживца, и он там сказал, что Игорь был для них всем. А иначе и быть не может. Я всегда могла на него положится. Муж, сыновья – я за ними, как за каменной стеной», — говорит мама погибшего военного.

Иванов не просто успешно служил, но и отличился героическим поступком. Ценой пресечения наступления ВСУ на Соледаро-Бахмутском направлении стала его жизнь. Игорь и его сослуживцы оперативно заняли оборонительные позиции, когда боец получил данные про планы украинских сил. Благодаря внимательности алтайского военного, удалось отбить атаку и отодвинуть врага.

Игоря ранило при артиллерийском обстреле, но он продолжал руководить позициями, предотвратив прорыв фланга на этом направлении. Второе ранение боец уже не пережил.

За этот подвиг участника СВО и наградят орденом «Золотая звезда» посмертно.

Ранее сообщалось, что звания Героя России удостоили 13 дагестанцев-участников спецоперации.