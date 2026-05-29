Красный свет в «зеленом коридоре»: новосибирские таможенники вскрыли багаж туриста из Китая и пришли в шок
Контрабанда дикой природы на новосибирской таможне: 51-летний пассажир пытался пронести через «зеленый коридор» запрещенные к вывозу мадрепоровые кораллы, защищенные международной конвенцией. Об этом пишет КП-Новосбирск.
Провал в «зеленом коридоре»: рентген против кораллов
Курортный отдых на китайском острове Хайнань обернулся административным преследованием для 51-летнего жителя Сибири. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, мужчина прилетел в Новосибирск авиарейсом Санья — Новосибирск.
Уверенный в своей правоте пассажир спокойно направился через «зеленый коридор» аэропорта Толмачево, тем самым официально заявив, что не везет ничего запрещенного или подлежащего обязательному письменному декларированию. Однако бдительность инспекторов и досмотровая рентген-техника разрушили его планы: в чемодане туриста обнаружили подозрительные известняковые объекты. Всего таможенники изъяли 22 коралла общим весом более 200 граммов.
Сами кораллы были аккуратно упакованы среди личных вещей. Мужчина попытался оправдаться стандартным аргументом — собирал на пляже сам, вез исключительно как сувениры на память об отпуске и понятия не имел, что на обычные морские камни нужны какие-то специальные документы.
Защита СИТЕС: почему обычный сувенир оказался вне закона
Таможенники не поверили туристу на слово и отправили изъятые фрагменты на специальную экспертизу. Результаты анализов подтвердили, что халатность пассажира граничит с серьезным правонарушением.
Результаты проверки и последствия для туриста:
- Защищенный статус. Эксперты установили, что изъятые фрагменты принадлежат к отряду мадрепоровых кораллов (Scleractinia).
- Международный запрет. Данный вид рифообразующих кораллов строго подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Перемещать их через границу без специального разрешения запрещено во всем мире.
- Два административных дела. Нарушителю не удалось отделаться простым внушением. В отношении него в Толмачево официально возбудили два административных дела — за недекларирование товаров (ст. 16.2 КоАП РФ) и за нарушение установленных запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ). Кораллы конфискованы, туристу грозит крупный денежный штраф.