«Снимай трусы или не пустим»: адвокат потребовал увольнения виновных после скандала на ЕГЭ в Петербурге

История, которая поначалу могла показаться анекдотом из соцсетей, на поверку оказалась кошмаром для конкретной выпускницы в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» написала, что на входе в пункт сдачи ЕГЭ сработал металлодетектор. Причина — крошечные металлические колечки на ее собственном нижнем белье. Школьнице не просто предложили решить проблему, а поставили перед выбором: либо белье долой, либо экзамен без тебя. В итоге девушка сняла трусы, отдала их учительнице и пошла писать ЕГЭ без них.

Реакция властей Приморского района не заставила себя ждать: они заявили, что никто девушку не принуждал, все было добровольно, а на видеозаписи видно, что распоряжений снимать одежду никто не давал. Мол, если бы она сразу объяснила причину срабатывания рамки, вопрос бы решился. Однако родственница выпускницы рисует совсем другую картину: девушка все объяснила, но проверяющим, цитата, «это не волнует».

Почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с Общественной Службой Новостей буквально кипит. Он объясняет: никаких правил, которые позволяли бы заставить человека снять нижнее белье для сдачи ЕГЭ, не существует в природе. В принципе. Досматривать, обыскивать и уж тем более лезть под юбку молодой девушке можно только в присутствии понятых и в строго определенных законом случаях. Шпаргалки или оружие никто не искал — просто металл на интимной детали одежды. Краснов прямо говорит: это грубейшее нарушение прав и человеческого достоинства.

По словам юриста, во-первых, моральный ущерб девушке нанесен колоссальный. Она шла на четырехчасовой экзамен, а вместо концентрации получила унижение. Итоговая оценка, скорее всего, пострадает. Во-вторых, родители имеют полное право писать заявление в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка. Требования — привлечь виновных к ответственности, компенсировать моральный вред и, если оценка будет плохой, разрешить пересдать. А для работников системы образования, которые так поступили, по мнению Краснова, единственное адекватное наказание — увольнение. Потому что это не просто некомпетентность, это унижение ребенка. Даже если девушка якобы «сама» разделась, ее вынудили это сделать. А когда не нашли ничего запрещенного — даже не извинились. Резюме адвоката сурово: нужна прокурорская проверка, иначе такие истории будут повторяться. Экзамен — это стресс и так, а не квест с раздеванием.

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