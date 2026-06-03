Российский философ и социолог Александр Дугин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с корреспондентом « Ленты.ру » заявил, что альтернативой неолиберализму как модели современного мироустройства является идея сохранения человеческого достоинства.

По словам Дугина, единственной реальной оппозицией западной модели мира, среди характерных черт которой он назвал субкультуры фурри и квадробинга, выступает стремление сохранить в себе человечность. Философ подчеркнул, что либерализм представляет собой крах человека, поскольку индивид может либо укреплять свою цельность и «вертикальность», либо деградировать, становясь квадробером или фурри. Либерализм, как отметил Дугин, — это приглашение и соблазн разлагаться, распадаться на атомы. Антитезой же либерализма, по его убеждению, является идея собраться воедино, сохранить свое достоинство и честь.

Политолог также добавил, что единственным способом сохранения достоинства является отказ от так называемой «цивилизации Эпштейна» и следование за таким политиком, как президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что проблема мессенджеров не в технологиях, а в головах.