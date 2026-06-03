Дугин на ПМЭФ предложил альтернативу неолиберализму — идею сохранения достоинства
Философ Дугин:следование за Путиным — альтернатива либеральному распаду на атомы
Российский философ и социолог Александр Дугин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» заявил, что альтернативой неолиберализму как модели современного мироустройства является идея сохранения человеческого достоинства.
По словам Дугина, единственной реальной оппозицией западной модели мира, среди характерных черт которой он назвал субкультуры фурри и квадробинга, выступает стремление сохранить в себе человечность. Философ подчеркнул, что либерализм представляет собой крах человека, поскольку индивид может либо укреплять свою цельность и «вертикальность», либо деградировать, становясь квадробером или фурри. Либерализм, как отметил Дугин, — это приглашение и соблазн разлагаться, распадаться на атомы. Антитезой же либерализма, по его убеждению, является идея собраться воедино, сохранить свое достоинство и честь.
Политолог также добавил, что единственным способом сохранения достоинства является отказ от так называемой «цивилизации Эпштейна» и следование за таким политиком, как президент России Владимир Путин.
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