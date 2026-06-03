ФМБА получило разрешение на исследование вакцины против лихорадки Денге

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу сообщила, что ведомство получило разрешение на проведение клинического исследования новой вакцины против лихорадки Денге. По ее словам, препарат создан на инновационной платформе рекомбинантных генно-инженерных белковых вакцин.

Скворцова пояснила, что при разработке использовался глубинный белок всех четырех основных штаммов возбудителя Денге. На доклинической стадии, как отметила руководитель ФМБА, на экспериментальных животных была подтверждена хорошая переносимость вакцины, отсутствие эффекта усиления инфекции (ADE), а главное — сформирован стойкий защитный иммунитет. Это, добавила она, позволяет надеяться на подтверждение полученных данных в ходе клинических исследований.

Скворцова также подчеркнула, что в странах Азии и, например, в Австралии лихорадка Денге остается серьезной проблемой. По ее словам, от этой инфекции страдают сотни тысяч людей, причем многие переносят заболевание в тяжелой форме.

Ранее сообщалось, что белок Menin ускоряет процесс старения организма.