Старше Шелкового пути: уникальная находка в Джаркутане изменила представление о древней медицине

В ходе совместной международной археологической экспедиции в Джаркутане (Узбекистан) обнаружено уникальное захоронение бронзового века. Ученые нашли останки пятилетнего ребенка со следами прижизненного вскрытия черепной коробки. Находка, датируемая концом третьего тысячелетия до нашей эры, признана самым древним задокументированным свидетельством сложной хирургической операции в Центральной Азии, пишет planet-today.

Сенсационное открытие археологов в Джаркутане

В апреле 2026 года в рамках совместной научной миссии Университета Саленто (Италия), Государственного университета Термеза и Самаркандского археологического института были проведены раскопки на юге Узбекистана. В древнем поселении Джаркутан специалисты вскрыли парную детскую могилу, в которой покоились несовершеннолетние в возрасте приблизительно трех и пяти лет.

При детальном осмотре останков старшего ребенка антропологи выявили явные и бесспорные признаки трепанации — преднамеренного хирургического вскрытия костной ткани черепа. По предварительным оценкам, данная рискованная процедура была проведена около 4000 лет назад при помощи каменных или костяных орудий труда.

Оксусская цивилизация и уровень древней медицины

Джаркутан являлся одним из крупнейших и наиболее развитых городских центров Северной Бактрии и принадлежал к сфере Оксусской цивилизации (Бактрийско-Маргианский археологический комплекс), процветавшей между 2500 и 1500 годами до н. э.

Обнаружение следов сложнейшей операции на голове ребенка доказывает, что представители этой культуры обладали:

глубокими анатомическими знаниями о строении человеческого тела;

развитыми техническими навыками и специализированным инструментарием;

сформированным институтом целителей, совмещавших практическую медицину с ритуальной властью.

Расположение Джаркутана в Сурхандарьинском регионе делало его ключевым торговым и технологическим коридором между Центральной Азией, Ираном и Индом задолго до появления Шелкового пути.

Медицинские и сакральные причины операции

На данном этапе исследований ученые не могут однозначно ответить, что именно стало поводом для хирургического вмешательства в отношении пятилетнего ребенка. Биологи рассматривают несколько ключевых версий:

Медицинские показания: Лечение тяжелых травм головы, купирование сильных мигреней или минимизация приступов эпилепсии.

Поведенческие расстройства: Попытка скорректировать неврологические заболевания или аномалии в поведении.

Ритуальный контекст: В бронзовом веке физические недуги часто трактовались как духовные или символические состояния, поэтому вскрытие черепа могло носить сакральный характер «изгнания духов».

Проект изучения Джаркутана, запущенный в 2024 году профессорами Энрико Аскалоне и Алишером Шайдуллаевым, координирует работу палеогенетиков, антропологов и археометров. В ближайшие месяцы планируется провести комплексные лабораторные тесты, которые помогут точнее установить личность ребенка, специфику его диеты и точные медицинские причины проведения столь опасной процедуры.