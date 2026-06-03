Копировать бесполезно: эксперт назвал главный вызов для новых мессенджеров

На первый взгляд кажется, что проблема российского рынка мессенджеров — отсутствие достойной альтернативы. Но ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью Общественной Службе Новостей рассуждает иначе: технически создать еще один мессенджер не проблема.

По его словам, проблема в другом — в головах пользователей. Ведь Telegram когда-то тоже выходил на рынок, уже плотно занятый WhatsApp*, и другими игроками. Однако справился с вызовом. Вопрос не в кнопке «зарегистрироваться», а в том, чтобы придумать нечто настолько новое и интересное, что людям захочется тащить туда всех своих контакты.

И вот здесь, как отмечает эксперт, начинается самое интересное и неочевидное. Где та самая фишка, которая перевесит инерцию привычки и заставит миллионы людей сменить уже обжитые цифровые комнаты? Пока ответа нет, и именно в этом — корень проблемы. Можно запустить сотню мессенджеров, но, если они будут просто копировать уже существующие функции, они останутся пустыми.

По его мнению, чтобы победить, нужно не догонять, а придумать то, чего у нас еще не было. Только тогда появится реальный шанс не просто выйти на рынок, а занять на нем достойное место.

Ранее он рассказал, бросит ли мессенджер от Wildberries вызов Telegram.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.