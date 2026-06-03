Указ губернатора: В омском совхозе Российский ввели двухмесячный карантин по бешенству

В Омской области расширяется география распространения смертельно опасной вирусной инфекции. В среду, 3 июня 2026 года, опубликован указ главы региона о введении жестких ограничительных мер в Марьяновском районе. Очаг заболевания зафиксирован в личном подсобном хозяйстве, а ограничения на территории населенного пункта продлятся почти до конца июля, пишет superomsk.

Детали нового карантина в Марьяновском районе

Согласно официальному указу губернатора Омской области, новые карантинные меры из-за угрозы распространения бешенства вводятся на срок до 27 июля 2026 года.

Эпизоотическая ситуация выглядит следующим образом:

Локация очага: Заражение выявлено на территории личного подсобного хозяйства (ЛПХ), расположенного по улице Новой.

Территория ограничений: Карантинный режим полностью распространяется на весь населенный пункт Отделение № 2 совхоза Российский.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай активности вируса в данном районе за текущий сезон. Ранее, в марте 2026 года, опасные очаги бешенства уже фиксировались специалистами в самом райцентре Марьяновка, а также в близлежащем поселке Конезаводский.

Особая опасность вируса для животных и людей

Бешенство относится к категории исключительно опасных инфекционных заболеваний, поражающих всех теплокровных животных, а также человека. Болезнь протекает стремительно и характеризуется следующими клиническими признаками: