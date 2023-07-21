Кравцов: Санкции против центра «Артек» вызывают недоумение

В понедельник Британия внесла в санкционный список детский центр «Артек», который, по мнению страны, угрожал целостности Украины. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов охарактеризовал такое решение как не укладывающимся в сознании. При этом он заметил, что может понять наложенные на него санкции, но решение по поводу центра вызывает у него сожаление. Однако, по словам Кравцова, это лишь укрепляет Россию, так как страна все равно продолжает развиваться.

Также Кравцов отметил, что решение британских властей свидетельствует о победе России в информационной войне, направленной против России.