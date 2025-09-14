Кравцов: вводить новые предметы в российских школах не планируется

В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил , что в ближайшее время не планируется введение новых школьных предметов. По его словам, существующая программа обязательных уроков уже обеспечивает всестороннее развитие детей и формирование у них широкого кругозора.

По словам Кравцова, раньше школы могли самостоятельно выбирать, какие предметы включать в учебный план, вводить новые дисциплины, для которых не существовало стандартов, и к которым учителя не были подготовлены.

«Расширять (перечень — прим. ред.) пока мы не планируем. Мы закрепили те фундаментальные предметы, которые необходимы для изучения каждому школьнику, для формирования широкого кругозора. Это базовые предметы: и математика, и русский, и литература. Предметы, которые не выходят на единый государственный экзамен, это труд», — сказал министр.

Министр просвещения Российской Федерации подчеркнул, что единая система позволяет нам эффективно выстраивать кадровую политику, подготовку педагогов и разработку учебных материалов, включая учебники. Это способствует планомерной работе в данном направлении.

К слову, Министерство просвещения Российской Федерации ранее утвердило список из 17 ключевых школьных предметов, необходимых для получения основного общего образования. Также было объявлено, что с 2026/2027 учебного года в школьную программу будет включён новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».