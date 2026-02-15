Кража интонаций и «эээ»: известный радиоведущий пытается засудить Google

Американский радиоведущий Дэвид Грин подал в суд на Google, обвиняя корпорацию в том, что она без спроса использовала его голос для обучения ИИ-сервиса NotebookLM. Как сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post, мужской голос, генерируемый нейросетью, по мнению журналиста, копирует не только тембр, но и особенности его речи — от интонаций до слов-паразитов.

Иск опирается на заключение неназванной компании, специализирующейся на судебной экспертизе искусственного интеллекта. Специалисты установили, что с вероятностью от 53 до 60 процентов для обучения голоса NotebookLM использовались реальные записи Грина. Журналист уверен: ИИ воспроизводит его манеру говорить настолько точно, что сомнений не остается.

Профессор цифрового права Корнеллского университета Джеймс Гриммельман пояснил, что для победы в суде Грину не нужно доказывать стопроцентное совпадение или тот факт, что Google сознательно обучала нейросеть на его записях. По словам юриста, достаточно убедить суд в том, что ИИ-голос имитирует уникальные особенности речи ведущего. А их у Грина предостаточно: характерные заминки «эээ» и частое использование слова-паразита «типа» делают его узнаваемым для миллионов слушателей.

Дэвид Грин — фигура в медиапространстве США заметная. Он ведет популярный подкаст Left, Right & Center, выступая медиатором в дискуссиях между экспертами противоположных политических взглядов. Но настоящую славу ему принесла работа на радио. По данным National Public Radio (NPR), с 2012 по 2020 год голос Грина в программе Morning Edition прослушали около 13 миллионов человек. Эта передача считалась самой популярной новостной радиопрограммой в Америке.

В Google обвинения отвергли категорически. Представитель компании Хосе Кастанеда заявил WP, что претензии Грина безосновательны. По его словам, для озвучки аудиоаватаров NotebookLM корпорация наняла профессионального актера, чей голос не имеет никакого отношения к радиоведущему.

Ситуация вокруг Грина вписывается в глобальный тренд развития нейросетей, способных клонировать голоса. Еще в 2023 году Microsoft анонсировала ИИ VALL-E, которому достаточно трех секунд записи, чтобы досконально скопировать манеру речи человека. А создатели ChatGPT в 2024 году представили нейросеть Voice Engine, воссоздающую голос на основе 15-секундного аудиопримера. Разработчики тогда заявляли, что технология может помочь людям, потерявшим голос. Но, как показывает практика, у таких инструментов есть и обратная сторона — теперь уже суды решают, где заканчивается технический прогресс и начинается нарушение прав.

Ранее сообщалось, что оцсеть X берет под прицел ИИ-аккаунты со спамом.